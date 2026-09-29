Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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29.09.2026 09:41:57
Vestas Wind Systems A-S Hold
Vestas Wind Systems A-S
24.25 CHF -1.40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 205 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage für die Dänen erscheine mau, schrieb John Kim in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 11. November. Das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See könnte die Margen bremsen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
199.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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