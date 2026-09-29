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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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29.09.2026 09:41:57

Vestas Wind Systems A-S Hold

Vestas Wind Systems A-S
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 205 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragslage für die Dänen erscheine mau, schrieb John Kim in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 11. November. Das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See könnte die Margen bremsen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
205.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
199.25 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
- 		KGV*:
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09:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
04.09.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
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