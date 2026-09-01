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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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02.09.2026 06:26:40

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
255.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.58 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
208.20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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