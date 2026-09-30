Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein
Vestas Wind Systems A-S Experten haben ihre Einschätzung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Vestas Wind Systems A-S-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Vestas Wind Systems A-S mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 251,67 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 55,52 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Vestas Wind Systems A-S-Aktie von 196,15 DKK gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|205,00 DKK
|4,51
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|295,00 DKK
|50,40
|04.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|255,00 DKK
|30,00
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
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|13.08.26
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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