So stuften die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im vergangenen Monat ein

Vestas Wind Systems A-S Experten haben ihre Einschätzung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Vestas Wind Systems A-S-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Vestas Wind Systems A-S mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 251,67 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 55,52 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Vestas Wind Systems A-S-Aktie von 196,15 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 205,00 DKK 4,51 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 295,00 DKK 50,40 04.09.2026 Jefferies & Company Inc. 255,00 DKK 30,00 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch