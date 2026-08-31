Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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31.08.2026 18:00:38
Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften
Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Vestas Wind Systems A-S-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 221,56 DKK beziffert, während der aktuelle Vestas Wind Systems A-S-Kurs an der Börse CPH bei 213,80 DKK liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|240,00 DKK
|12,25
|27.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|262,00 DKK
|22,54
|14.08.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 DKK
|16,93
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|215,00 DKK
|0,56
|14.08.2026
|Deutsche Bank AG
|200,00 DKK
|-6,45
|13.08.2026
|Barclays Capital
|110,00 DKK
|-48,55
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|251,00 DKK
|17,40
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|215,00 DKK
|0,56
|12.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|251,00 DKK
|17,40
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
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|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
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