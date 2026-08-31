Wie Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im August einstuften

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Vestas Wind Systems A-S-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Vestas Wind Systems A-S-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 221,56 DKK beziffert, während der aktuelle Vestas Wind Systems A-S-Kurs an der Börse CPH bei 213,80 DKK liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 240,00 DKK 12,25 27.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 262,00 DKK 22,54 14.08.2026 RBC Capital Markets 250,00 DKK 16,93 14.08.2026 Deutsche Bank AG 215,00 DKK 0,56 14.08.2026 Deutsche Bank AG 200,00 DKK -6,45 13.08.2026 Barclays Capital 110,00 DKK -48,55 13.08.2026 DZ BANK - - 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 251,00 DKK 17,40 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 215,00 DKK 0,56 12.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 251,00 DKK 17,40 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch