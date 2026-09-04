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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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04.09.2026 07:28:32

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Henrik Andersen mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta sah sich am Donnerstag in seiner optimistischen Haltung für die Aktien des Windkraft-Anlagenbauers bestärkt. Er wird immer zuversichtlicher hinsichtlich der Wende im Servicegeschäft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.37 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
214.90 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
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07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
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