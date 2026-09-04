Vestas Wind Systems A-S 27.06 CHF 1.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Henrik Andersen mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Akash Gupta sah sich am Donnerstag in seiner optimistischen Haltung für die Aktien des Windkraft-Anlagenbauers bestärkt. Er wird immer zuversichtlicher hinsichtlich der Wende im Servicegeschäft./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.