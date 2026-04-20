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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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13.08.2026 06:47:04

Vestas Wind Systems A-S Underweight

Vestas Wind Systems A-S
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 80 auf 110 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die klar positive Überraschung im zweiten Quartal sei Resultat eines soliden Geschäfts im Bereich der Windkraftanlagen an Land und günstiger Bilanzierungs-Effekte, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Die Ergebnisqualität hält er aber weiter für mau. Der Free Cashflow sei daher auch recht moderat geblieben. Letztlich geht Sergievskii davon aus, dass die Performance des zweiten Quartals für die Dänen schwer zu wiederholen sein wird./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
110.00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
27.80 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
211.80 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
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12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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