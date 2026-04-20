Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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Vestas Wind Systems A-S Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 80 auf 110 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die klar positive Überraschung im zweiten Quartal sei Resultat eines soliden Geschäfts im Bereich der Windkraftanlagen an Land und günstiger Bilanzierungs-Effekte, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Die Ergebnisqualität hält er aber weiter für mau. Der Free Cashflow sei daher auch recht moderat geblieben. Letztlich geht Sergievskii davon aus, dass die Performance des zweiten Quartals für die Dänen schwer zu wiederholen sein wird./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Underweight
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110.00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
27.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
211.80 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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