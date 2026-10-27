United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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27.10.2026 13:06:25
United Parcel Service Neutral
United Parcel Service
84.64 CHF 2.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Aktie dürfte von den überraschend guten Resultaten sowie den angehobenen Jahreszielen des Logistikkonzerns profitieren, schrieb Brian P. Ossenbeck am Dienstag in einer ersten Reaktion. Denn vorab seien die Erwartungen zurückhaltend gewesen./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 100.32
|
Abst. Kursziel*:
14.63%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 100.22
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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