United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
78.84CHF
0.13CHF
0.16 %
09:00:19
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.03.2026 07:54:14
United Parcel Service Underweight
United Parcel Service
78.84 CHF 0.16%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Underweight
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 102.36
|
Abst. Kursziel*:
-21.84%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 102.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.83%
|
Analyst Name::
Brandon Oglenski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse