United Parcel Service 78.84 CHF 0.16% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 80 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Der Ausblick des Logistikanbieters für das erste Quartal sei schwach, schrieb Analyst Brandon Oglenski am Sonntag. Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeige sich das Management aber zuversichtlicher./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 21:34 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.