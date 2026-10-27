United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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28.10.2026 15:08:04
United Parcel Service Buy
United Parcel Service
86.59 CHF 2.31%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Paketdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate belegten, dass die Unternehmensstrategie Früchte trage./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 125.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 104.12
|
Abst. Kursziel*:
20.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 104.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.72%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
16:29
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.10.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
27.10.26
|UPS hebt Jahresziele an - Aktie im Plus (AWP)
|
26.10.26
|Ausblick: United Parcel Service legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: United Parcel Service stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|86.75
|2.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:08
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UBS AG
United Parcel Service Buy
|14:10
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|13:07
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|12:58
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|12:06
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|12:05
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