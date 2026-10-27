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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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28.10.2026 15:08:04

United Parcel Service Buy

United Parcel Service
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für UPS nach Quartalszahlen sowie einer Prognoseerhöhung von 124 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Paketdienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate belegten, dass die Unternehmensstrategie Früchte trage./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Thomas Wadewitz 		KGV*:
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