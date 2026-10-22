United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 127.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 101.52
|
Abst. Kursziel*:
25.10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 100.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.46%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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