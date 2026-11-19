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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen United Parcel Service-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 19.11.2023 wurde das United Parcel Service-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 147.98 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.758 United Parcel Service-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 750.30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111.03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24.97 Prozent vermindert.
Alle United Parcel Service-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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