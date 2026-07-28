United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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United Parcel Service Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe nach unerwartet guten Resultaten für das zweite Quartal seine Jahresziele angehoben, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Für die zweite Jahreshälfte sei er weniger besorgt, wie es bei vielen Investoren der Fall zu sein scheine./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 118.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 106.43
|
Abst. Kursziel*:
10.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 107.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.04%
|
Analyst Name::
Brian P. Ossenbeck
|
KGV*:
-
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