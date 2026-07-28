United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für UPS von 123 auf 124 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen zeigten, dass der US-Logistikkonzern seinen Plan erfolgreich umsetze, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Kapazitätsreduzierung im Inlands-Paketnetzwerk in Reaktion auf das gesunkene Versandvolumen mit Amazon./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 124.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 105.00
|
Abst. Kursziel*:
18.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 105.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.86%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
16:29
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.07.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend weit abgeschlagen (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Mehr margenstarke Sendungen: UPS erhöht Prognosen (AWP)
|
28.07.26
|Ausblick: UPS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: United Parcel Service präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|16:26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|16:26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|16:26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|86.74
|-5.56%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
|
UBS AG
United Parcel Service Buy
|16:25
|
DZ BANK
Deutsche Bank Kaufen
|15:35
|
DZ BANK
Unilever Kaufen
|15:25
|
DZ BANK
Philips Kaufen
|15:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|15:24
|
Jefferies & Company Inc.
TRATON Hold
|15:20
|
Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck Buy