S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit United Parcel Service-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 96.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.040 United Parcel Service-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 116.92 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Papiers am 11.11.2026 auf 112.45 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 16.92 Prozent gleich.

United Parcel Service wurde jüngst mit einem Börsenwert von 94.51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch