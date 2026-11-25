Der United Parcel Service-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 110,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die United Parcel Service-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,03 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104'683 United Parcel Service-Aktien.

Bei einem Wert von 122,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,58 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 16,96 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,56 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,56 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Parcel Service am 27.10.2026. Das EPS belief sich auf 1,36 USD gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 22.86 Mrd. USD gegenüber 21.43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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