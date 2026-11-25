Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von United Parcel Service zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 111,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'184 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 112,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 285'009 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Bei 122,40 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,38 Prozent. Am 06.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 91,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,56 USD, nach 6,56 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Parcel Service ein EPS von 1,55 USD je Aktie vermeldet. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte United Parcel Service am 02.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Parcel Service-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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