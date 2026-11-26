Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit United Parcel Service-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 205.30 USD. Bei einem United Parcel Service-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48.709 United Parcel Service-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’429.62 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 25.11.2026 auf 111.47 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -45.70 Prozent.

United Parcel Service markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 94.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch