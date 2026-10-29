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|Lohnender United Parcel Service-Einstieg?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren United Parcel Service-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die United Parcel Service-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 213.47 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Parcel Service-Aktie investiert, befänden sich nun 4.684 United Parcel Service-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 105.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 494.78 USD wert. Mit einer Performance von -50.52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service belief sich zuletzt auf 90.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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22.10.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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15.10.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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United Parcel Service am 29.10.2026
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