S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die United Parcel Service-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 213.47 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Parcel Service-Aktie investiert, befänden sich nun 4.684 United Parcel Service-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 105.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 494.78 USD wert. Mit einer Performance von -50.52 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von United Parcel Service belief sich zuletzt auf 90.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch