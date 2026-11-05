S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das United Parcel Service-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Parcel Service-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 106.94 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93.510 United Parcel Service-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 114.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’689.17 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.89 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte United Parcel Service einen Börsenwert von 92.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch