United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 103,80 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die United Parcel Service-Aktie bei 104,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 154'794 United Parcel Service-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,40 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Kursplus von 17,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 21,00 Prozent wieder erreichen.

United Parcel Service-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,56 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,56 USD aus. Am 28.07.2026 lud United Parcel Service zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Parcel Service 1,51 USD je Aktie eingenommen. United Parcel Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.85 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

United Parcel Service wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der United Parcel Service-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 7,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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