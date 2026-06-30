United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Analyst Thomas Wadewitz geht in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick wegen der Umsatzentwicklung etwas anspruchsvoller an den Gewinn je Aktie des Logistikers heran, den er jetzt bei 1,65 Dollar je Aktie sieht. Damit würde das Ergebnis im Rahmen der Zielsetzungen von UPS liegen. Er ist der Ansicht, dass die Kosten- und Kapazitätsreduzierungen erfolgreich umgesetzt wurden, während sich der Paketmarkt robust entwickele./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 123.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 106.76
|
Abst. Kursziel*:
15.21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 106.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
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