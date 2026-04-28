United Parcel Service 83.65 CHF 1.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für United Parcel Service (UPS) nach Zahlen von 125 auf 123 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Logistiker sei alles in der Reihe, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal müsse das Ergebnis aber deutlich anziehen. Insofern bleibe es entscheidend, dass das Unternehmen auch liefere./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.