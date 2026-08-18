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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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18.08.2026 20:27:13

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service kommt am Abend kaum vom Fleck

United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service kommt am Abend kaum vom Fleck

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 102,03 USD an der Tafel.

United Parcel Service
82.65 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die United Parcel Service-Aktie um 20:26 Uhr im New York-Handel bei 102,03 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die United Parcel Service-Aktie bis auf 102,78 USD. Die United Parcel Service-Aktie sank bis auf 101,36 USD. Bei 102,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 262'266 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 122,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,96 Prozent. Bei einem Wert von 82,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 24,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 6,56 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,56 USD je United Parcel Service-Aktie. Am 28.07.2026 äusserte sich United Parcel Service zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.85 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Parcel Service einen Umsatz von 21.22 Mrd. USD eingefahren.

United Parcel Service dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von United Parcel Service rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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