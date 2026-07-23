United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 US-Dollar belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 133.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 114.10
|
Abst. Kursziel*:
16.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 114.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.61%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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