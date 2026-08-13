S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der United Parcel Service-Aktie statt. Der Schlusskurs der United Parcel Service-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 109.91 USD. Bei einem United Parcel Service-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90.984 United Parcel Service-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 103.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’454.10 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5.46 Prozent.

Insgesamt war United Parcel Service zuletzt 88.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch