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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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28.04.2026 14:05:24

United Parcel Service Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie dürfte vor allem auf das unerwartet schwache US-Geschäft mit Kursverlusten reagieren./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Neutral
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
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