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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie dürfte vor allem auf das unerwartet schwache US-Geschäft mit Kursverlusten reagieren./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.