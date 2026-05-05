United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Parcel Service Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 US-Dollar belassen. Die Rücksetzer bei Aktien von US-Logistikern aus Sorge vor Konkurrenz durch Amazon sei übertrieben, schrieb Thomas Wadewitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte bewertet die Strategie des Onlinehändlers zwar negativ für die Branche, vor allem im Bereich der B2B-Pakete. Er sieht darin aber kein neues Risiko, da neue Supply-Chain-Angebote im September 2023 schon angekündigt worden seien./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Buy
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 123.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 96.31
|
Abst. Kursziel*:
27.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 98.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.46%
|
Analyst Name::
Thomas Wadewitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
05.05.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Dienstagabend fester (finanzen.ch)
|
05.05.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 schwächer (finanzen.ch)
|
04.05.26
|NYSE-Handel: S&P 500 zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
30.04.26
|United Parcel Service-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April (finanzen.net)
|
30.04.26
|S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.04.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|75.75
|-0.46%
Aktuelle Aktienanalysen
|05.05.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Pfizer Neutral
|05.05.26
|
RBC Capital Markets
AXA Outperform
|05.05.26
|
JP Morgan Chase & Co.
AXA Overweight
|05.05.26
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy
|05.05.26
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|05.05.26
|
DZ BANK
Meta Platforms Kaufen
|05.05.26
|
DZ BANK
UniCredit Kaufen