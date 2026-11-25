Am Mittwoch verliert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.22 Prozent auf 10’443.82 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.170 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.009 Prozent auf 10’468.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’467.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’545.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10’440.33 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0.946 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’690.36 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 10’886.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’609.53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.95 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Imperial Brands (+ 4.66 Prozent auf 29.89 GBP), 3i (+ 2.15 Prozent auf 27.07 GBP), Unilever (+ 2.00 Prozent auf 50.55 GBP), Haleon (+ 1.65 Prozent auf 3.57 GBP) und Kingfisher (+ 1.64 Prozent auf 3.77 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Computacenter (-5.92 Prozent auf 42.94 GBP), Rolls-Royce (-4.76 Prozent auf 12.40 GBP), Endeavour Mining (-4.65 Prozent auf 30.75 GBP), Metlen Energy Metals (-3.84 Prozent auf 40.10 EUR) und Bank of Georgia Group (-3.65 Prozent auf 116.00 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 37’553’222 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 260.745 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch