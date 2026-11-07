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09.11.2026 10:24:26

UniCredit Overweight

UniCredit
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Dank höherer Erträge habe die italienische Großbank stark abgeschnitten, schrieb Delphine Lee in ihrer ersten Reaktion am Montag. Derweil seien die Aktien nach wie vor moderat bewertet, und im Branchenvergleich wiesen sie eine der höchsten Rentabilitätsraten sowie eine attraktive Gesamtrendite auf./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 06:53 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
94.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
80.92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Delphine Lee 		KGV*:
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