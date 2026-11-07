NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Dank höherer Erträge habe die italienische Großbank stark abgeschnitten, schrieb Delphine Lee in ihrer ersten Reaktion am Montag. Derweil seien die Aktien nach wie vor moderat bewertet, und im Branchenvergleich wiesen sie eine der höchsten Rentabilitätsraten sowie eine attraktive Gesamtrendite auf./rob/la/ag;