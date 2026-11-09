Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’071 -0.6%  DAX 26’347 0.3%  Euro 0.9214 0.2%  EStoxx50 6’328 0.6%  Gold 4’018 -3.0%  Bitcoin 60’432 -1.9%  Dollar 1 0.8%  Öl 92 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Sunrise Communications138622040Rheinmetall345850DocMorris4261528
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind
NVIDIA-Aktien-Alternative: KI frisst Strom – sind Energie-Aktien die heimlichen Gewinner?
Aktie etwas fester: Roche legt frische Ergebnisse aus der Alzheimer-Forschung vor
Sunrise-Aktie schwächelt trotzdem: Jahresziele nach stabilem dritten Quartal bestätigt
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Suche...

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

75.12
CHF
1.86
CHF
2.54 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 18:12:49

UniCredit Sector Perform

UniCredit
77.04 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
85.02 € 		Abst. Kursziel*:
17.62%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.73%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:38 UniCredit Kaufen DZ BANK
11:17 UniCredit Overweight Barclays Capital
10:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen