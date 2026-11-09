UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
85.02 €
|
Abst. Kursziel*:
17.62%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
83.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.73%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
17:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Europa: Am Dienstagmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|75.12
|2.54%
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|17:25
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DZ BANK
PATRIZIA Kaufen
|17:21
|
DZ BANK
Infineon Kaufen
|17:21
|
RBC Capital Markets
Lufthansa Sector Perform
|16:38
|
DZ BANK
UniCredit Kaufen
|16:13
|
DZ BANK
Hannover Rück Kaufen