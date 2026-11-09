UniCredit 77.93 CHF 1.16% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee attestierte der italienischen Bank am Dienstag starke Dynamik, was den Zinsüberschuss betrifft. Trotz der anfänglichen Auswirkungen der Commerzbank-Übernahme geht er davon aus, dass sich die angenommene Kernkapitalquote bis Ende 2028 auf 14,5 Prozent verbessert./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 21:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.