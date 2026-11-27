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27.11.2026 16:29:00
UniCredit Aktie News: UniCredit tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von UniCredit zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 76,90 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das UniCredit-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 76,90 EUR. In der Spitze gewann die UniCredit-Aktie bis auf 76,92 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'946 UniCredit-Aktien.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,92 Prozent. Bei 57,10 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,75 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,15 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,82 EUR. Am 09.11.2026 äusserte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.99 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.17 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 10.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2026 7,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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