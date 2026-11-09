UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie starke Zahlen zum dritten Quartal, die über den Erwartungen gelegen hätten. Die Übernahme der Commerzbank nebst deren Integration scheine schneller zu kommen als urspru?nglich geplant. Die Italiener gingen taktisch weiter sehr geschickt vor. Daher glaubt er, dass sich dies positiv im Gewinn der italienischen Großbank widerspiegeln sollte. Die Papiere blieben attraktiv bewertet./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
84.03 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
83.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dr. Philipp Häßler
|
KGV*:
-
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