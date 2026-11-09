Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’038 0.6%  SPI 21’144 0.5%  Dow 52’013 -0.7%  DAX 26’390 0.5%  Euro 0.9218 0.2%  EStoxx50 6’337 0.7%  Gold 4’019 -2.9%  Bitcoin 60’233 -2.3%  Dollar 0.8266 0.9%  Öl 91.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Zurich Insurance1107539Partners Group2460882ABB1222171Sunrise Communications138622040
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Üetlihof vor dem Verkauf: Norwegischer Staatsfonds will Bürokomplex mit Mieterin UBS wohl abgeben - UBS-Aktie gefragt
Infineon-Aktie klettert deutlich: KI, Energie und Software-Autos als Wachstumstreiber für 2026/27
Bayer-Aktie fester: FDA gibt grünes Licht für Asundexian
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Bitcoin-Ausblick für 2027: Was das Bullen- und Bärenszenario bei WisdomTree Research bestimmt
Suche...

UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

75.12
CHF
1.86
CHF
2.54 %
17:30:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 16:38:48

UniCredit Kaufen

UniCredit
77.04 CHF 3.62%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Unicredit von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie starke Zahlen zum dritten Quartal, die über den Erwartungen gelegen hätten. Die Übernahme der Commerzbank nebst deren Integration scheine schneller zu kommen als urspru?nglich geplant. Die Italiener gingen taktisch weiter sehr geschickt vor. Daher glaubt er, dass sich dies positiv im Gewinn der italienischen Großbank widerspiegeln sollte. Die Papiere blieben attraktiv bewertet./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
84.03 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
83.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dr. Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UniCredit S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:38 UniCredit Kaufen DZ BANK
11:17 UniCredit Overweight Barclays Capital
10:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09.11.26 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen