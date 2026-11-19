FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Unicredit von 78 auf 101 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut", schrieb Giovanni Razzoli in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Den Bericht zum dritten Quartal sieht er als Wendepunkt. Seine Sorgen um das Kreditwachstum in Italien, die Nachhaltigkeit der Gebühreneinnahmen und die Kernkapitalquote seien zerstreut worden. Das Management habe den Weg zur Aufstockung der Beteiligung an der Commerzbank bei einer höheren harten Kernkapitalquote zu Beginn sowie ein klares Ergebnisziel für 2028 vorgegeben./rob/ag/zb;