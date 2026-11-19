UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Unicredit von 78 auf 101 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. "Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut", schrieb Giovanni Razzoli in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Den Bericht zum dritten Quartal sieht er als Wendepunkt. Seine Sorgen um das Kreditwachstum in Italien, die Nachhaltigkeit der Gebühreneinnahmen und die Kernkapitalquote seien zerstreut worden. Das Management habe den Weg zur Aufstockung der Beteiligung an der Commerzbank bei einer höheren harten Kernkapitalquote zu Beginn sowie ein klares Ergebnisziel für 2028 vorgegeben./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79.92 €
|
Abst. Kursziel*:
26.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.59%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
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