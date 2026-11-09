UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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10.11.2026 11:17:18
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 102,60 auf 106,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank biete Wachstum und habe noch mehr davon in der Pipeline, schrieb Paola Sabbione am Montag im Resümee zum Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an. Die Bewertung hält sie weiterhin für attraktiv./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
106.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84.04 €
|
Abst. Kursziel*:
26.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.80%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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