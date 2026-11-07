UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auf Konzernebene habe der ausgewiesene Nettogewinn 17 Prozent über dem Marktkonsens gelegen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Dies liege am Handelsergebnis, dem Zinsüberschuss, den Provisionserträgen und geringeren Kosten. Bezüglich der Commerzbank-Übernahme erwarte die italienische Bank behördliche Genehmigungen bis Ende November 2026. Die Verschmelzung der beiden Institute könne dadurch vielleicht schneller über die Bühne gehen als gedacht./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
81.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
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