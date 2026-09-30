UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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30.09.2026 18:00:38
UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
UniCredit Experten haben ihre Einschätzung der UniCredit-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von UniCredit mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 89,00 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 6,10 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 82,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|78,00 EUR
|-5,91
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|13,39
|16.09.2026
|RBC Capital Markets
|90,00 EUR
|8,56
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|13,39
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UniCredit Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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