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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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01.10.2026 11:25:24

Talanx Buy

Talanx
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskanditaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkaptalisierung derweil nicht aus./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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