Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 163 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner sieht den Versicherer neben der Lufthansa als Dax-Aufstiegskanditaten für die nächste reguläre Indexüberprüfung im kommenden März, wie er am Mittwoch schrieb. Für den "Fast Entry" zwischendurch unter strengeren Kriterien reiche die Talanx-Platzierung in der Streubesitz-Marktkaptalisierung derweil nicht aus./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
163.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.50 €
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Abst. Kursziel*:
41.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.28%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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