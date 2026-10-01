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01.10.2026 12:43:06
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag.
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Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,10 Prozent höher bei 83.647,21 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 83.566,34 US-Dollar.
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 1,4 Prozent. Bei einem Kurs von 11,26 EUR beträgt die Performance seit Auflage 22,1 Prozent.
Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 0,29 Prozent auf 66,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 67,17 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.684,27 US-Dollar) geht es um 0,09 Prozent auf 2.686,72 US-Dollar nach oben.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach oben. Bitcoin Cash gewinnt 0,07 Prozent auf 306,10 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 305,88 US-Dollar an der Tafel standen.
Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um 0,47 Prozent auf 1,481 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,488 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,94 Prozent auf 539,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 544,47 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,2453 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2466 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um 2,37 Prozent auf 0,2210 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,2263 US-Dollar.
Daneben wertet Tron um 12:31 ab. Es geht 1,04 Prozent auf 0,3338 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3373 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 12:31 notiert der Binancecoin-Kurs 0,07 Prozent schwächer bei 767,87 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 768,37 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0945 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:31 auf 0,0940 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 117,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (118,00 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,63 Prozent.
Zudem bewegt sich Avalanche seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 10,93 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Avalanche-Kurs bei 10,93 US-Dollar.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,36 US-Dollar am Vortag auf 14,24 US-Dollar nach unten (0,81 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Verluste in Höhe von 1,36 Prozent auf 1,147 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,163 US-Dollar wert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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