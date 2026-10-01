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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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Bewertung im Fokus 01.10.2026 12:43:44

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BMW-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BMW-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

BMW
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Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:27 Uhr 0.3 Prozent auf 55.18 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 48.60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414’841 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 37.3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Ninelle / Shutterstock.com
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