BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
01.10.2026 12:43:44
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die BMW-Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:27 Uhr 0.3 Prozent auf 55.18 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 48.60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414’841 Stück gehandelt. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 37.3 Prozent zurück.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
|
01.10.26
|Analyse: Buy-Bewertung für BMW-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
30.09.26
|BMW: Deutscher Autobauer will Management verschlanken (Spiegel Online)
|
30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei BMW-Aktie (finanzen.net)
|
30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|BMW-Aktie freundlich: Autobauer streicht beim neuen 3er den Diesel (AWP)
|
30.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)