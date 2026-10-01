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Aktuelle Analyse im Blick 01.10.2026 12:43:44

Vonovia SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Vonovia SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Vonovia
15.67 CHF -0.50%
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 34,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investoren seien frustriert und den Aktien des Immobilienkonzerns fehle es nach dem Kursrückgang weiter an Zugkraft, schrieb Neil Green am Mittwoch. Angesichts der Entwicklung der Zinsen hätten die Titel auch bis zum deutlich gesenkten Ziel noch einen langen Weg vor sich. Dorthin verhelfen könnte ihnen die Trennung von Aktivitäten im Wert von einer Milliarde Euro, die in den Schuldenabbau gesteckt werden könnten. Eine Dividendensenkung sei indes nicht ausgeschlossen, falls es nicht zu grösseren Transaktionen komme. Angesichts der niedrigen Bewertung und der Robustheit des wichtigen deutschen Wohnimmobilienmarktes bleibe er aber bei seinem Anlagevotum.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 12:25 Uhr rutschte die Vonovia SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.6 Prozent auf 16.73 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 55.41 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2’915’531 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 27.8 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 10:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vonovia SE
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