UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minusbereich

Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 43,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'578 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 43,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 577'425 UBS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 44,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 34,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften

KI-Aktien vor der Belastungsprobe: Alphabet, Tesla und Intel als Weichensteller für den nächsten Boom

UBS erhält wegen Geldwäscherei-Mängeln Millionenbusse - Aktie unbeeindruckt