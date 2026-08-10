UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von UBS. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 43,38 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 43,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'578 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 43,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 577'425 UBS-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 44,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 34,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können UBS-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UBS-Aktie
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
KI-Aktien vor der Belastungsprobe: Alphabet, Tesla und Intel als Weichensteller für den nächsten Boom
UBS erhält wegen Geldwäscherei-Mängeln Millionenbusse - Aktie unbeeindruckt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
|
17:58
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
17:58
|Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16:29
|UBS Aktie News: UBS am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.