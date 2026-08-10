UBS-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch.

Aktienbewertung im Detail: Die UBS-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:21 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 43.37 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8.37 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 477’082 UBS-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 20.4 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST

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