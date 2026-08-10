UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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10.08.2026 11:37:44
UBS-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Neutral-Bewertung bekannt
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Chris Hallam hat sich das UBS-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 41,50 auf 47 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an. Er rollte seine Bewertungsbasis nach vorne und schraubte den Multiplikator hoch.
Aktienbewertung im Detail: Die UBS-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:21 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 43.37 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8.37 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 477’082 UBS-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 20.4 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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