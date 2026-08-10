SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UBS-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.94 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.131 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.07 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 36.07 Prozent gleich.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 132.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch