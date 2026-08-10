Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’634 0.6%  SPI 20’586 0.4%  Dow 53’903 -0.3%  DAX 26’324 0.0%  Euro 0.9353 0.2%  EStoxx50 6’536 0.2%  Gold 4’377 0.8%  Bitcoin 51’721 -1.2%  Dollar 0.8104 0.4%  Öl 87.7 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Amrize143013422Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Sika41879292Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Presse: PNE könnte komplett verkauft werden - Aktie gewinnt
Lufthansa-Aktie im Blick: Piloten setzen auf Schlichtung im Tarifkonflikt
Experten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
ETF Sparplan

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative UBS-Investition? 10.08.2026 10:02:24

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

SMI-Wert UBS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UBS-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in UBS-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

UBS
43.74 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der UBS-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 31.94 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die UBS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.131 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43.46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136.07 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 36.07 Prozent gleich.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 132.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4949 18.12.2026 156034442
Long 12.0247 19.03.2027 156452234
Long 156.3214 18.09.2026 159435601
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.9425 17.12.2027 159232521
Short 1094.25 18.09.2026 148620519
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1754 11.81 157230114
Long 12.4347 5.56 159232183
Long 19.8955 2.65 157689186
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9476 11.43 157975647
Short 8.4173 8.85 157230308
Short 20.8429 2.04 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.26 57946586
Long 10 -10.64 147182344
Long 12 -46.70 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Simon Zenger / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:48 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 UBS Kaufen DZ BANK
29.07.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:05 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
12:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hausse erhält neue Nahrung
10:16 Marktüberblick: Softwareaktien und Technologiewerte gesucht
09:27 Europas strategische Autonomie
08:55 Kein Sommerloch in Sicht
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Qualcomm
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
06.08.26 Julius Bär: 16.22% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (54.25%) auf Amrize Ltd, Accelleron Industries Ltd, Geberit AG, Holcim Ltd
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’147.73 19.92 S0BE8U
Short 15’478.65 13.72 SJDBFU
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

UBS 43.74 0.87% UBS

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
Trump gegen Big Oil: ExxonMobil und Chevron sollen Gewinne zurückgeben
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apple Aktie News: Apple am Montagabend mit Einbussen

Top-Rankings

Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/smi-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-tops-und-flops-der-smi-aktien-in-der-vergangenen-woche-1036404844
Maksim Kabakou / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/dax-EDDY-79x79-maksim-kabakou-shutterstock.jpg
Bildquelle: /nachrichten/aktien/kw-32-das-waren-die-gewinner-und-verlierer-im-dax-1036404845
Wit Olszewski / Shutterstock.com
https://images.finanzen.net/mediacenter/unsortiert/krypto-wit-olszewski-79-7451.jpg
Bildquelle: /nachrichten/devisen/die-performance-der-kryptowahrungen-in-kw-32-das-hat-sich-bei-bitcoin-ether-&-co-getan-1036404846
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.