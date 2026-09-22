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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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23.09.2026 06:35:10

TUI Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tui mit einem Kursziel von 12,20 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri passte am Dienstag seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für den Reisekonzern an die jüngste Entwicklung der Kerosinpreise an. Seine Prognose für 2027 senkte er um 8,5 Prozent und sieht sich nun auf Höhe der Konsensschätzung. Für 2028 nahm er kaum Änderungen vor. Das beibehaltene Ziel beinhalte weiter ein rund 80-prozentiges Kurspotenzial für die Aktie./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TUI AG Overweight
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