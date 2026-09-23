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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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23.09.2026 09:22:44

EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, Kauf

TUI
6.18 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

23.09.2026 / 09:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Helmut Reiner Sebastian
Nachname(n): Ebel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TUI AG

b) LEI
529900SL2WSPV293B552 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000TUAG505

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,53 EUR 32.650,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,5300 EUR 32.650,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: SOCIETE GENERALE S.A.
MIC: BRDE


23.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.tuigroup.com
LEI Code: 529900SL2WSPV293B552



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107166  23.09.2026 CET/CEST





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