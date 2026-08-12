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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns seien etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow liege klar unter der Konsensschätzung./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.