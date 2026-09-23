MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TUI von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die TUI-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.97 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TUI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.893 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38.49 EUR, da sich der Wert eines TUI-Anteils am 22.09.2026 auf 6.53 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61.51 Prozent.

Insgesamt war TUI zuletzt 3.31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch