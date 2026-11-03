TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 41 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er rechne zwar im vierten Quartal mit einer gewissen Margenverbesserung gegenüber dem Vorquartal, sei jedoch der Ansicht, dass dies bereits weitgehend im Kurs eingepreist ist, schrieb Hemal Bhundia in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Schwächere Absatzmengen in China und Brasilien sowie weiterer potenzieller Kostendruck ? einschließlich der Herausforderungen beim Hochlauf des Geschäfts in Nordamerika ? könnten die Margenentwicklung der Nutzfahrzeugholding einschränken./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.64 €
|
Abst. Kursziel*:
10.62%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.77%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|29.10.26
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|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|TRATON Neutral
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|28.10.26
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|29.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|TRATON Neutral
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|28.10.26
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|Bernstein Research
|28.10.26
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|02.10.26
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