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24.11.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag gefragt
Die Aktie von TRATON zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 33,32 EUR.
Die TRATON-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 33,32 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 29'245 Punkten liegt. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,32 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,38 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (27,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,33 EUR belaufen. TRATON veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.42 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 vorlegen.
Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,58 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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